القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتُشل طفل، فجر اليوم، الأحد، غرق في بحيرة طبرية.
والطفل من مدينة القدس، ويبلغ من العمر 7 سنوات، وكان برفقة عائلته في عطلة عيد الأضحى المبارك.
ونقل الطفل إلى مشفى بوريا لتقلي العلاج، ووصفت جراحة بالحرجة.
وقالت الطواقم إن عائلة الطفل انتبهت إلى أنّه غرق في المياه لعدّة دقائق، وانتشلته منها، وأجرت له العائلة الإسعافات الأوليّة عبر إرشادات هاتفيّة، وأضافت الطواقم أنها عندما وصلت وجدت الطفل فاقدًا للوعي ونبضه متوقف وغير قادر على التنفس.
كانت هذه تفاصيل خبر بحيرة طبرية: انتشال طفل من القدس وحالته حرجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.