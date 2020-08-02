بحيرة طبرية: انتشال طفل من القدس وحالته حرجة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتُشل طفل، فجر اليوم، الأحد، غرق في بحيرة طبرية.

والطفل من مدينة القدس، ويبلغ من العمر 7 سنوات، وكان برفقة عائلته في عطلة عيد الأضحى المبارك.

ونقل الطفل إلى مشفى بوريا لتقلي العلاج، ووصفت جراحة بالحرجة.

وقالت الطواقم إن عائلة الطفل انتبهت إلى أنّه غرق في المياه لعدّة دقائق، وانتشلته منها، وأجرت له العائلة الإسعافات الأوليّة عبر إرشادات هاتفيّة، وأضافت الطواقم أنها عندما وصلت وجدت الطفل فاقدًا للوعي ونبضه متوقف وغير قادر على التنفس.