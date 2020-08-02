حالة الطقس: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم، الأحد، وتسود أجواء صيفية حارة بوجه عام في معظم المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة نسبيًا، في حين تسود أجواء دافئة إلى حارة نسبيًا في بقية المناطق المنخفضة مع ارتفاع نسبة الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة.

وغدًا، الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها الصيفية العامة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيًا إلى حارة بوجه عام في معظم المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة نسبيًا، في حين تسود أجواء دافئة في بقية المناطق المنخفضة مع ارتفاع نسبة الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة.

وبعد غدٍ، الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيًا بوجه عام نهارًا في معظم المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة خصوصًا في المناطق الجبلية مع تشكل للسحب فوق الجبال، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحيانًا.