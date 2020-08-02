شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج .. اختبارات واسعة النطاق للكشف عن كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين يوم السبت عن وصولهم المقرر.
وسيساعد الفريق في إعداد جزء من مركز مؤتمرات آسيا وورلد اكسبو كمنشأة لمرضي كوفيد-19.
وتمثل هذه المبادرة أول مرة يساعد فيه مسؤولو الصحة في البر الرئيسي هونج كونج في معركتها لاحتواء فيروس كورونا.
ويخشى بعض السكان المحليين من احتمال استغلال الصين ذلك كحجة لجمع عينات الحمض النووي لأغراض المراقبة.
وقالت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج يوم السبت إن المستعمرة البريطانية السابقة طلبت المساعدة من الحكومة المركزية بسبب عودة ظهور حالات الإصابة بكورونا. وأضافت أن الحكومة تدرس ما إذا كان يمكن اجراء اختبارات لكل الناس في هونج كونج حسبما قالت محطة أر.تي.إتش.كيه المحلية يوم السبت.
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