اخبار العالم

الصين تسجل 49 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 49 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأحد تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس في البر الرئيسي في أول أغسطس آب بارتفاع عن 45 حالة تم تسجيلها قبل يوم.

وقالت اللجنة في بيان إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 30 حالة في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين وثلاث حالات في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد والحالات الستة عشرة الباقية كانت لأشخاص قادمين من الخارج.

وسجلت الصين 20 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض انخفاضا من 23 حالة قبل يوم.

وقالت اللجنة إنه بحلول السبت بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 84385 حالة. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 49 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا