شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 49 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت اللجنة في بيان إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 30 حالة في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين وثلاث حالات في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد والحالات الستة عشرة الباقية كانت لأشخاص قادمين من الخارج.
وسجلت الصين 20 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض انخفاضا من 23 حالة قبل يوم.
وقالت اللجنة إنه بحلول السبت بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 84385 حالة. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.
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