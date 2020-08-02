إصابة 18 شرطيا ألمانيا خلال فض احتجاج ضد قيود كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 18 شرطيا ألمانيا، الأحد، أثناء فض احتجاج ضد القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ونقل 3 منهم إلى المستشفى.
وتمكنت الشرطة من فض المظاهرة التي شارك فيها حوالي 20 ألف شخص، على أساس أن المنظمين لم يلتزموا بالقواعد الصحية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
وكانت الشرطة قالت في وقت سابق إنها نشرت 1100 من رجالها يوم السبت لمراقبة الحدث وفضه.
وطالبت الشرطة المشاركين عدة مرات في بداية الأمر بالانصراف، وقامت باحتلال منصة المظاهرة بعدما أنزلت العديد من المنظمين من فوقها وسط صيحات احتجاج.
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