المغرب وإيطاليا تدعوان لوقف التدخلات الأجنبية بليبيا وحل الأزمة سلميا

دعت إيطاليا والمغرب، الأحد، إلى وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا وحل الأزمة سلميا.

جاء ذلك خلال محادثات ثنائية، جمعت وزيري الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو.



وبحسب بيان مشترك، وصل ”الخليج 365” نسخة منه، فإن "الوزيران تباحثا هاتفياً، جُملة من القضايا متعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الملف الليبي".

وفي هذا الصدد، عبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، عن "تقدير" روما للإسهام وللدور الذي تضطلع به المملكة المغربية فيما يتعلق بالملف الليبي.

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وترفض المملكة المغربية التدخل العسكري والأجنبي في ليبيا، كما وجهت بشكل رسمي عبر وزير خارجيتها الدعوة إلى الليبيين للعقد جلسات حوار، بغرض الوصول إلى حل سلمي وسياسي للأزمة.

وسبق لوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن كشف في لقاء صحفي جمعه بوزير الخارجية السعودي، أن "المملكة لا تملك تصوراً خاصها بها لحل الأزمة الليبية، كما أنها لن تُقدم أي حل، سوى فتح باب الحوار للفرقاء الليبيين، والاجتهاد في تقريب وجهات النظر بينهما".

وأشاد الوزير الإيطالي بجهود المملكة التي تبذلها من أجل حلحلة الملف الليبي، وإخراج ليبيا من الوضع الذي تعيشه منذ سنوات.

ومن جهة أخرى، تناول الطرفان، التطور المستمر للتعاون بين البلدين الذي تم الارتقاء به لمستوى الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيع إعلانها في نوفمبر 2019.