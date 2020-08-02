شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الطريقة الشبراوية يجدد مطالبه بعودة الموالد والحضرات بعد عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد الشيخ عبد الخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية، وعضو المجلس العالمي للطرق الصوفية، مطلبه لوزارة الأوقاف، بشأن إتاحة الفرصة لإقامة الموالد والحضرات الصوفية، بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك بإجراءات وقائية التي قررتها الحكومة خلال الفترة الحالية، لافتا أننا نطالب بإقامة الحضرات الصوفية في المحافظات.

وأضاف عضو المجلس العالمي للطرق الصوفية في تصريح لـ"الخليج 365" أن المريدين من أبناء الطرق الصوفية سيكونون حريصون على تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة إذا تم الموافقة لهم بإقامة الموالد والحضرات الصوفية، قائلا: "إننا نأمن مع عودة صلاة الجمعة طبقا لما أعلنته الحكومة أن يكون هناك عودة للموالد".

وتابع أن أبناء الطرق الصوفية منذ البداية وهم حريصون على تطبيق كافة الإجراءات طبقا لما قررته الحكومة منذ البداية، موضحا أننا نأمل بأن تكون العودة قريبا خلال الأيام المقبلة.

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وأضاف أن مشايخ الطرق التزموا بكافة القرارات التي تم إعلانها للحفاظ على المواطنين، ونحتاج خلال الفترة الحالية بفتح الزيارات والموالد بشكل تدريجي في المحافظات، لافتا أنه سيتم التنبيه على جميع المريدين على الالتزام الكامل حال الموافقة بعودة الموالد والموافقة على طلبنا.

وتابع، أن أبناء الطرق الصوفية مؤيدون لكافة الإجراءات التي تتخذها الدولة في ظل التحديات التي تواجه البلاد داخليا وخارجيا.