جريمة الدلنجات| اعترافات عامل قتل شقيقه بسبب "نص كيلو لحمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

قررت نيابة الدلنجات بمحافظة البحيرة، حبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل شقيقه بسكين خلال مشاجرة نشبت بسبب الخلاف على لحوم الأضاحي.

وقال المتهم في اعترافاته:" دخلت البيت لقيت نصف كيلو لحمة بعتها أحد الجيران، رغم سابق تنبيهي على أشقائي بعدم الحصول على لحوم من أحد".

وأضاف: "رميت اللحمة من الشباك وتشاجرت مع شقيقي (أحمد)، وأثناء تهديده بالسكين.. السلاح طول وجات طعنة فيه، ووقع قتيل، ولما حاولت شقيقتي تتدخل أصيبت بطعنة في بطنها".

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وأكمل قائلًا:" مكنتش قاصد أقتله، كنت بهوش بس بالسلاح".

كان مستشفى الدلنجات العام استقبل "أحمد.أ"، جثة هامدة، وتبين من الفحص الظاهري وجود طعن نافذ بجسده.

أفادت التحريات الأولية وقوع مشاجرة بسبب خلاف يتعلق بلحمة العيد، على إثرها اعتدى "محمد. أ" 40 عامًا على شقيقه بسكين فقتله وأصاب شقيقته.

جرى التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضرًا بالواقعة.