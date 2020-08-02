كلب مسعور يعقر 8 أطفال في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي: أصيب 8 أطفال بينهم شقيقين بمنطقة النوافلة، مركز قوص، جنوب محافظة قنا بعد أن عقرهم كلب مسعور. تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بإصابة 8 أطفال بعد أن هاجمهم كلب مسعور وقام بعقرهم. جرى نقل الأطفال إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تحرر محضر بالواقعة.

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