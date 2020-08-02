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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 23 إصابة جديدة بكورونا في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020
أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية اليوم السبت، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)، وشفاء 9 حالات. وقالت وزارة الصحة في بيان لها اليوم السبت، إنه تم "تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا حتى الآن إلى 780 وشفاء 9 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 246 حالة، وإجمالي الوفيات بلغ 43 حالة".
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