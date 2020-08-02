شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 6 وفيات و491 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد 19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 453. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 491 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 67488 حالة. وأشار المتحدث إلى وجود 134 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 593 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ٢٤ الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 58525.





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