شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شروط حددها قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار المركبات لمهنة السايس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار المركبات، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، عدد من الشروط التي لابد من توافرها في مهنة السايس ، ويرصد الخليج 365، أبرز معلومات عن الشروط التي حددها القانون في مهنة السايس:

ألا يقل سن السايس عن سن 21 سنة يوم عند تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

أن يكون السايس قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.

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أن يكون السايس حاصلًا على رخصة قيادة سارية ويجيد القراءة والكتابة.

ألا يكون السايس قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

أن يكون السايس حاصلا على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.