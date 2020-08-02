شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يقدم واجب العزاء للنائب محمد المسعود فى وفاة نجله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بواجب العزاء للنائب محمد المسعود، عضو البرلمان عن دائرة بولاق أبو العلا، لوفاه المغفور له بإذن الله نجله.

ودعا رئيس مجلس النواب، الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

ونعت الصفحته الرسمية للبرلماني علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نجله في رساله جاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وأدخلي جنتي"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا خبر وفاة محمد نجل #النائب_محمد_المسعود وبهذه المناسبة الأليمة ندعوا من الله ان يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب وبالاستجابة جدير، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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