“شارجور” يتسبب في حريق ضخم ثاني أيام عيد الاضحى بمراكش – صور

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تسبب شاحن هاتف محمول، في حريق مهول عصر اليوم السبت، داخل منزل في حي المسيرة 2 بمدينة مراكش.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن شاحن للهاتف “شارجور”، تسبب في اندلاع الحريق في المنزل المذكور، الذي استنفر مصالح الوقاية المدنية، والسلطات ومصالح الأمن.
وأضاف المصدر ذاته أن الحريق لم يخلف اي خسائر في الأرواح، في حين تسبب في خسائر مادية كبيرة في المنزل المذكور.
وفور علمها بالخبر، حلت عناصر الوقاية المدنية، إلى عين المكان، وعملت على إخماد الحريق، الذي كاد ينتقل إلى منازل أخرى مجاورة، فيما تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث.
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