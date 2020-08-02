وزير الخارجية الإيطالي يعرب عن تقدير روما لدور المغرب في حل الأزمة الليبية

أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، عن “تقدير” روما للإسهام وللدور الذي تضطلع به المملكة المغربية بهدف التوصل إلى حل للأزمة الليبية، وذلك في اتصال هاتفي أجراه اليوم السبت مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

كما تمحور هذا الاتصال الهاتفي، بحسب الدبلوماسية المغربية، حول التطور المستمر للتعاون بين البلدين الذي تم الارتقاء به لمستوى الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيع إعلانها في نونبر 2019.

وتم التطرق خلال هذا الاتصال الهاتفي أيضا، إلى مواضيع أخرى تهم القضايا متعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك.