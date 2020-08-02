طنجة.. فتح بحث لتحديد ظروف وأسباب وفاة مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء

أفادت السلطات المحلية لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، أنه وأثناء تدخلها إثر إشعارها زوال يوم أمس الجمعة، ببداية اندلاع حريق بغابة دانبو الواقعة داخل نفوذ الدائرة الحضرية لطنجة المدينة، تم رصد مجموعة من المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، أحدهم في حالة إغماء، تم نقله إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس حيث أكد الطبيب المداوم وفاته.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ظروف وأسباب وفاة المهاجر الإفريقي.

وأشار المصدر، إلى أنه جرى أيضا توقيف الأشخاص الذين كانوا يرافقونه، وعددهم ثلاثة عشر، بعد محاولتهم الفرار، ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية.