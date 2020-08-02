شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في جنوب أفريقيا تتجاوز نصف مليون والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، أمس السبت، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 تجاوز نصف مليون في جنوب أفريقيا، في حين اقترب إجمالي الإصابات في قارة أفريقيا من مليون حالة.

وأضافت الوزارة أن أكبر دولة صناعية في أفريقيا سجلت 10107 حالات إصابة مؤكدة جديدة بمرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 503290 حالة.

وخضع حتى الآن ما يزيد بقليل على ثلاثة ملايين شخص للفحص للكشف عن فيروس كورونا في جنوب أفريقيا التي أكدت أول حالة إصابة بها منذ خمسة أشهر.

وبلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد 8153 حالة. وسجلت قارة أفريقيا 934558 حالة إصابة و19752 وفاة، في حين تعافى 585567 مريضا، وفقا لإحصاء أجرته رويترز.