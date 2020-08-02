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17 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا في تونس

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سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 17 إصابة جديدة بفيروس المستجد محلية وحالة وافدة.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1552 حالة مؤكدة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 51 وفاة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

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