شكرا لقرائتكم خبر عن فيتنام: 28 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية على موقعها الالكتروني إن اثنين من أصحاب الإصابات الجديدة، أشارت إليهما برقمي "المريض 559 " والمريض "560"، هما مواطنان فيتناميان خضعا للحجر الصحي لدى عودتهما إلى البلاد.
ووصل الاثنان، وعمرهما 19 و75 عاما، بحسب الصحيفة، إلى مطار "كان تو" الدولي في منطقة "دلتا الميكونج" في التاسع والعشرين من يوليو الماضي، ويتلقيان العلاج حاليا بمستشفى للأمراض الصدرية في إقليم "ترا فينه" القريب.ووص إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في فيتنام حتى الآن، إلى 586 حالة، منها 213 حالة نشطة، بعدما تعافى .373 وتوفى ثلاثة مصابين خلال اليومين الماضيين. وكان الثلاثة يعانون من أمراض مزمنة.
وبدأت "دا نانج" يوم الثلاثاء الماضي تطبيق إجراءات للتباعد الاجتماعي تستمر أسبوعين.
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