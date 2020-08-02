شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رفسنجاني: إيران تتعرض لانهيار اقتصادي وسياسي وثقافي والان نبدء بالتفاصيل

وصفت فائزة هاشمي رفسنجاني، الوضع في إيران في ظل النظام الحاكم بأنه في حالة انهيار اقتصادي وسياسي وثقافي.

وشبهت رفسنجاني في تصريحات صحافية السلطات الإيرانية بالمسمار الذي يظل ثابتا في مكانه دون أي حركة.

ونقل موقع «إيران إنترناشيونال» المعارض عن رفسنجاني القول «إنه إذا لم يحدث شيء في البلاد فذلك بسبب عدم رغبة الناس في الإطاحة، لأن «من جرب المجرب حلت به الندامة».

وأكدت فائزة هاشمي أنه في حال استمرار الأوضاع الراهنة فلا مبرر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، مضيفة: «التصويت عمل يأتي في إطار تأييد الأوضاع الراهنة السيئة وخداع السلطات والمسؤولين للاستمرار في هذه السياسات والمسارات الخاطئة».

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وعن كيفية الخروج من الأزمات الحالية، خاصة فيما يخص العلاقة مع أمريكا، قالت فائزة رفسنجاني: «الحوار غير المباشر بين إيران والولايات المتحدة ذهب في اتجاه غير عقلاني. ويغذي الجانبان هذه اللعبة السخيفة. لو كنت صاحبة القرار لتابعت فتح السفارة الأمريكية في طهران، وكذلك السفارة الإيرانية في واشنطن، دون أي مفاوضات».

تجدر الإشارة إلى أن فائزة رفسنجاني لها تصريحات كثيرة تنتقد فيها النظام في إيران، كان آخرها وأكثرها حدة ما صرحت به يوم 30 يونيو الماضي، في لقاء عبر الإنترنت، لمركز جامعة ستانفورد للدراسات الإيرانية، حينما أشارت إلى الضغوط التي تتم ممارستها على النساء والوضع السياسي في إيران، قائلة: «أخطأنا كما أخطأ الشاه ولسنا نظاما دينيا. ولا نظاما ثوريا»، مشددة على أن «الأنظمة لا تستطيع الدفاع عن الأيديولوجيات، لأنها ستصبح أدوات لإساءة الاستخدام»، مشيرة إلى أن «السنوات مرت وفقدت أشياء كثيرة».

وحول التغيير في نظام الجمهورية الإسلامية، قالت رفسنجاني إن سبب عدم التغيير والإصلاح، بالإضافة إلى «عقبات الأصوليين»، هو إحباط الشعب من الإصلاحيين، مضيفة أنه «في أحداث عامي 2017 و2019 على وجه الخصوص، أصدر بعض الإصلاحيين المناصرين للنظام بيانات لا تتوافق مع حقائق المجتمع». وفائزة رفسنجاني هي ابنة الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني كانت نائبة في البرلمان، وعام 2011، حكم عليها بالسجن 6 أشهر، و5 سنوات حرمان من الأنشطة السياسية والثقافية والصحافية.