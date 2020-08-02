شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تحذر من عواقب خروج أمريكا من اتفاقات دولية والان نبدء بالتفاصيل
وفي تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية، الصادرة أمس السبت، قال هويسجن إنه بغض النظر عمن يحكم في واشنطن، فإنه يجب تعزيز التعاون المتعدد الأطراف «وإلا فسيكون هناك وضع سيئ».
وأضاف هويسجن: «بطبيعة الحال يجب تحديث المنظمات الدولية باستمرار، لكن لا ندير لها ظهرنا عندما لا نوافق على شيء».
ورأى هويسجن أن خروج الولايات المتحدة على سبيل المثال من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أو من اتفاقية باريس للمناخ، أمر يدعو للأسف الشديد. وأضاف إن هذا الأمر ينطبق أيضًا على انسحاب ترامب من منظمة الصحة العالمية «ولا أعرف أحدًا غير الأمريكيين، يقول إن على المجتمع الدولي أن يحل جائحة بحجم كورونا بدون التعاون مع منظمة الصحة العالمية».
واستبعد هويسجن أن تدخل واشنطن في تصعيد جديد مع الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن واشنطن في حاجة إلى المنظمة الدولية.
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