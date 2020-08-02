مصدر: اعتقال جميع المشتبه بضلوعهم بالاعتداء على الشخص الظاهر في الفيديو المتداول

أفاد مصدر أمني، الأحد، باعتقال "جميع" المشتبه بضلوعهم في حادثة "الاعتداء" على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال غاضبة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم اعتقال جميع المشتبه بهم بقضية الاعتداء على الشخص وهم الآن رهن التحقيق". وكانت وزارة الداخلية أصدرت، قبل قليل، بياناً كشفت فيه ملابسات حادثة "الاعتداء" على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو، مؤكدةً التعرف على هوية مرتكبي الفعل الذي وصفته بـ"الإجرامي"، والمباشرة بإجراءات إلقاء القبض عليهم، فيما أشارت إلى أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الأمرة وإعادة النظر بهذا التشكيل.

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