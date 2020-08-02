نتنياهو يبدأ توزيع 220 دولارا لكل إسرائيلي.. والمعارضة: يحاول إسكاتنا

تبدأ الحكومة الإسرائيلية، الأحد، بتوزيع 750 شيكلا (أي 220 دولار) أمريكي على كل إسرائيلي بالغ، في إطار مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، ولكن المعارضين له اعتبروها محاولة لإسكات الاحتجاجات ضده.

وجاء القرار بتوزيع هذه الأموال التي تقدر بنحو مليار و900 مليون دولار استجابة لتوصية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقرتها الحكومة قبل أن يقرها الكنيست (البرلمان).

وبموجب هذا القرار فسيحصل أيضا كل الأطفال دون سن 18 عاما على 146 دولار أمريكي يتم إيداعها في حسابات ذويهم.

وبدأ الإسرائيليون، الجمعة والسبت، بتلقي إشعارات عبر رسائل نصية بأن المنح المخصصة للأطفال ستبدأ بالدخول إلى حساباتهبم بدءا من الأحد.

وأشارت مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية بأن توزيع المنح على البالغين سيبدأ يوم الإثنين.

وأكد نتنياهو في عدة تصريحات صحفية، إن "هذه المنح تأتي لمساعدة الإسرائيليين على مواجهات التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا".

وقال في رسالة إلى الإسرائيليين، الأربعاء: " كما وعدتكم، لقد صادق الكنيست على خطة دفع المنح لكل مواطن التي بادرت إليها".

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وأضاف: "الأموال ستصل إلى حساباتكم المصرفية، يا مواطني إسرائيل، في بداية الأسبوع المقبل. هذه هي خطوة أخرى من شأنها التسهيل عليكم وتحريك عجلات اقتصادنا".

وتقدر الحكومة الإسرائيلية أن قرابة 900 ألف إسرائيلي فقدوا مصادر رزقهم بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأكدت المعارضة أن "الهدف من هذه المنحة هو إسكات صوتهم"، وكتبت القيادية في حزب "ميرتس" المعارض": "من كان يعتقد أن كل ما يلزم لتحويل حشود المؤيدين لنتنياهو إلى اشتراكيين هو 750 شيكلا".

ويواجه نتنياهو انتقادات بسبب فشل حكومته في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا وتمسكه بمنصبه رغم اتهامات الفساد الموجهة ضده.

ومساء السبت، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تشخيص إصابة 527 إسرائيليا بفيروس كورونا خلال ساعات نهار اليوم بعد أن شخصت إصابة 1358 إسرائيليا بالفيروس، الجمعة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان: "إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 72163 إصابة بينهم 523 حالة وفاة".

وأضافت: "من مجمل الإصابات هناك 328 وصفت حالتهم خطيرة و95 موضوعين على أجهزة التتفس الاصطناعي".

وتابعت وزارة الصحة الإسرائيلية: "45098 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 26542".