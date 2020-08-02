شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نجل البرلمانى محمد المسعود نائب بولاق أبو العلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية للنائب محمد المسعود على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وفاة محمد محمد المسعود نجل نائب دائرة بولاق أبو العلا. وقالت الصفحة: بسم الله الرحمن الرحيم Advertisements “يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وأدخلي جنتي” بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا خبر وفاة محمد نجل النائب محمد المسعود وبهذه المناسبة الأليمة ندعو من الله ان يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب وبالاستجابة جدير، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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