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فيتنام تسجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - هانوي - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في فيتنام مساء يوم السبت تسجيل 28 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس المستجد, 26 منها مرتبط بمدينة "دا نانج"، التي تعد حاليا بؤرة تفشي الوباء في البلاد.

وقالت صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية على موقعها الالكتروني إن اثنين من أصحاب الإصابات الجديدة، أشارت إليهما برقمي "المريض 559 " والمريض "560"، هما مواطنان فيتناميان خضعا للحجر الصحي لدى عودتهما إلى البلاد.

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ووصل الاثنان، وعمرهما 19 و75 عاما، بحسب الصحيفة، إلى مطار "كان تو" الدولي في منطقة "دلتا الميكونج" في التاسع والعشرين من تموز/يوليو الماضي، ويتلقيان العلاج حاليا بمستشفى للأمراض الصدرية في إقليم "ترا فينه" القريب.

ووصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في فيتنام حتى الآن، إلى 586 حالة، منها 213 حالة نشطة، بعدما تعافى 373. وتوفى ثلاثة مصابين خلال اليومين الماضيين. وكان الثلاثة يعانون من أمراض مزمنة.

وبدأت "دا نانج" يوم الثلاثاء الماضي تطبيق إجراءات للتباعد الاجتماعي تستمر أسبوعين.

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