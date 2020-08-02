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محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مها صلاح الدين:
إنفوجرافيك - مايكل عادل:
وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 968 ألفًا و 797 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 17ألفًا و533 حالة.
يتصدر مؤشر الوفيات في الوطن العربي مصر والعراق - بالترتيب - فالأولي وصل عدد ضحاياها إلى 4 آلاف و843 حالة وفاة، بينما الثانية سجلت 4 آلاف و 811 وفاة .
ولم تعلن كل من عمان واليمن وجيبوتي والصومال وجزر القمر إصابات اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا عربيًا.. دولتان على أعتاب 5 آلاف وفاة.. و5 دول بلا إصابات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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