كورونا عربيًا.. دولتان على أعتاب 5 آلاف وفاة.. و5 دول بلا إصابات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مها صلاح الدين:

إنفوجرافيك - مايكل عادل:

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 968 ألفًا و 797 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 17ألفًا و533 حالة.

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يتصدر مؤشر الوفيات في الوطن العربي مصر والعراق - بالترتيب - فالأولي وصل عدد ضحاياها إلى 4 آلاف و843 حالة وفاة، بينما الثانية سجلت 4 آلاف و 811 وفاة .

ولم تعلن كل من عمان واليمن وجيبوتي والصومال وجزر القمر إصابات اليوم.