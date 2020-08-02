أدانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي اليوم السبت، ما حدث للقوات الإيطالية في مدينة مصراتة، على خلفية منعهم من الدخول من قبل ضباط أتراك، واصفة إياه بـ"السخيف".
وذكرت لجنة الخارجية بالبرلمان الإيطالي - وفقا لقناة (ليبيا الحدث) الإخبارية - أن ما حدث لقوات إيطاليا في مصراتة "أمر غير مقبول"، مطالبة الحكومة الإيطالية بتقديمإيضاح فوري .
يذكر أن 40 جنديا إيطاليا ممن يعملون في المستشفى الميداني العسكري الإيطالي قد منعوا من دخول مدينة مصراتة بناء على أمر من القوات التركية المسيطرة على مطار الكلية الجوية بمدينة مصراتة الليبية.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان الإيطالي يدين ما حدث للقوات الإيطالية في مصراتة.. ويصفه بـ"السخيف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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