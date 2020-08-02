المغرب : 693 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 25015 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت، تسجيل 693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 25 ألفا و15 حالة .
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة - بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية - بلغ مليونا و248 ألفا و924 حالةمنذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب
وأضاف البيان أنه جرى تسجيل 14 حالة وفاة، ليصل عدد المتوفين بسبب الجائحة إلى 367 حالة، كما جرى تسجيل 302 لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 17960 حالة.
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