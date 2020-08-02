موريتانيا : 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 6310 حالة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد/ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ 14 مارس الماضي إلى 6 آلاف و318 حالة.

وقال الدكتور سيدي ولد الزحاف مدير عام الصحة - في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم السبت - إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية وبعد إجراء 170 فحصا،

جرى تسجيل تسع إصابات بالفيروس، في حين تعافى 81 مصابا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 5 آلاف و43 شخصا.

واضاف أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 157 شخصا، بينما يواصل ألف و118 شخصا علاجهم في المستشفيات .