السعودية: أمطار غزيرة تُسقط أعمدة وتحطم سيارات وطائرات بالمدينة المنورة (فيديو)

تداول مواطنون سعوديون وصحف محلية مقاطع فيديو، على منصات التواصل الاجتماعي، للأضرار التي خلفتها الأمطار الغزيرة التي سقطت على المدينة المنورة خلال الأيام الماضية.



وأدى هطول الأمطار الرعدية في المنطقة إلى أضرار في بعض الممتلكات الخاصة وسقوط عدد من أعمدة الإنارة في الشوارع، كما أظهرت بعض الصور تضرر طائرات في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي.



وأظهر عدد من الصور ومقاطع الفيديو تضرر عددٍ من المركبات إثر انهيار جزء من مبنى سكني مما أدى إلى وقوع تلفيات بعددٍ من المركبات المتوقفة أسفل المبنى السكني، كما تساقط البرد في حي باقدو في المدينة المنورة.



ووفقا لصحيفة الوطن المحلية، فقد تسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي وشبكة الاتصالات طوال الأسبوع الماضي عن محافظة العيص والقرى المجاورة لها نتيجة سقوط أعمدة الكهرباء.

وطالب الأهالي الجهات المختصة -كما تقول الصحيفة- بإيجاد حلول سريعة لهذه المعاناة خصوصا مع دخول موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدين أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تسببت في خسائر مادية لهم نتيجة تعطل أجهزة التكييف والتبريد وأجهزة تخزين المواد الغذائية.



وسبق تساقط الأمطار إطلاق الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذارا على منطقة المدينة المنورة، شملت مناطق (الحناكية، العلا، العيص، المدينة المنورة، المهد، بدر، خيبر، وادي الفرع، ينبع).



ووفقا لهيئة الأرصاد فإن أمطارا رعدية مصحوبة بأتربة مثارة ورياح سطحية ستضرب منطقة المدينة المنورة، وستؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.



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المصدر: مواقع سعودية



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