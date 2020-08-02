عدد إصابات كورونا يتجاوز نصف مليون شخص في جنوب أفريقيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأضافت الوزارة أن أكبر دولة صناعية في أفريقيا سجلت 10107 حالات إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 503290 حالة، وذلك بعد أربعة أشهر من تأكيد ظهور أول إصابة في البلاد. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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