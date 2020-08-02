انهيار سد يدمّر مئات المنازل في السودان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - مشاركة

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وقالت المسؤولة المحلية في الولاية، نسيبة فاروق، في اتصال مع فرانس برس إنّ السد انهار الخميس في منطقة بوط، ما أسفر عن “تدمير 600 منزل وتعرّض منازل أخرى إلى الفيضان”.

ونجح السكان في مغادرة منازلهم.

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وأوضحت وسائل إعلام محلية أنّ السد كان يحوي 5 ملايين متر مكعب من مياه الشرب والري.

وأضافت فاروق “لا فكرة دقيقة لدينا بعد عن الأضرار بسبب عجزنا عن الوصول” إلى المنطقة.

ويشهد السودان عادة أمطارا غزيرة بين حزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر. وتواجه البلاد سنوياً مخاطر الفيضانات.