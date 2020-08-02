انهيار سد يدمّر مئات المنازل في السودان

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وقالت المسؤولة المحلية في الولاية، نسيبة فاروق، في اتصال مع فرانس برس إنّ السد انهار الخميس في منطقة بوط، ما أسفر عن “تدمير 600 منزل وتعرّض منازل أخرى إلى الفيضان”.
ونجح السكان في مغادرة منازلهم.
وأوضحت وسائل إعلام محلية أنّ السد كان يحوي 5 ملايين متر مكعب من مياه الشرب والري.
وأضافت فاروق “لا فكرة دقيقة لدينا بعد عن الأضرار بسبب عجزنا عن الوصول” إلى المنطقة.
ويشهد السودان عادة أمطارا غزيرة بين حزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر. وتواجه البلاد سنوياً مخاطر الفيضانات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.