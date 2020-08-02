كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر المغرب يسجل ارتفاعا في أعداد الوفيات اليومية بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 14 حالة وفاة، ليصل عدد المتوفين في المملكة بفيروس كورونا إلى 367 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 693 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 25015 حالة وأضافت أنه تم التأكد من شفاء 302 لتبلغ الحصيلة الإجمالية للمتعافين 17960 حالة، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم"، نقلًا عن صحيفة "هسبريس" المغربية.

وأكدت، أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 1248924 منذ بداية انتشار الفيروس.

وتشير الأرقام المعلنة إلى تراجع طفيف في أعداد الإصابات وارتفاع في أعداد الوفيات مقارنة بيوم الجمعة، إذ سجل المغرب 1063 إصابو و7 وفيات.