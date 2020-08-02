كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مساعدات إنسانية إماراتية في 9 مواقع بأديس أبابا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزعت سفارة دولة الإمارات بأديس أبابا والهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الشارقة الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية، وجمعية الرحمة الخيرية، مساعدات إنسانية في 9 مواقع مختلفة بمدينة أديس أبابا.

ويأتي ذلك بالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين بإثيوبيا ضمن مشروع الأضاحي لعام 2020 والتي استفاد منها عدة فئات من المجتمع بينهم لاجئون من سوريا واليمن والصومال بالإضافة إلى تقديم الدعم لاتحاد المكفوفين والمعاقين بإثيوبيا، وغيرهم من المحتاجين والفقراء، وفقا لبوابة "العين" الإخبارية.

ويأتي هذا المشروع بهدف مساعدة أكثر من ألف من العائلات المحتاجة انسجاما مع التعاليم والمبادئ السمحة التي تتبناها دولة الإمارات، بما يعكس أهمية تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي والتواصل والتعاون وترسيخ قيم العطاء والخير، خصوصا أن هذه المساعدات تستهدف الشرائح الضعيفة، لا سيما الأطفال والأيتام والأرامل وأصحاب الهمم.