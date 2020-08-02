الولايات المتحدة: حالات الإصابة الجديدة بكورونا تتجاوز 68 ألفا في الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت الولايات المتحدة 68 ألفا 605 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب احصاءات نشرتها المراكز الامريكية للسيطرة على الامراض و الوقاية منها (سي دي سي) اليوم السبت.
وطبقا لهذه الاحصاءات، فقد تم تسجيل 1371 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا في نفس الفترة.
وبالإضافة عدد الاصابات والوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، يرتفع عدد العدد الاجمالي للمصابين بالمرض في البلاد، إلى 4 ملايين و542 ألفا و579 حالة، ودالوفيات الى 152,870 حالة وفاة.
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