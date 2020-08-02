إشبيلية يتجه نحو ضمه.. حارس “الأسود” يعبر عن رغبته في البقاء في عاصمة الأندلس

يتجه مسؤولو فريق إشبيلية الاسباني نحو تمديد بقاء حارس المنتخب الوطني ياسين بالعاصمة الأندلسية إشبيلية بعد المستويات الكبيرة التي قدمها خلال الدورات الأخيرة لدوري الجارة الشمالية للمغرب.

وكشفت صحيفة “إستاديو ديبورتيفو” الاسبانية أن إدارة الفريق تفكر في تمديد مقام بونو بإشبيلية، خصوصا أن قيمة شراء عقده من فريقه خيرونا تم تحديدها مسبقا في 4 ملايين أورو بعدما قدم إلى إشبيلية على سبيل الاعارة.

وشدد المصدر ذاته على أنه في حال بقاء خيرونا في القسم الثاني سيكون بمقدور إشبيلية شراء عقد بونو بمبلغ يمكن ألا يتجاوز 3 ملايين أورو، لكن في حالة العكس فالأمور ستصبح أكثر تعقيدا.

وأوضح المصدر ذاته أن خيرونا يراهن على عودة بونو للدفاع عن عرينه، مبرزا في السياق ذاته أن حارس المنتخب الوطني يمني النفس بالاستمرار رفقة إشبيلية بعد تأقلمه مع أجواء النادي والمدينة الأندلسية.