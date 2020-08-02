توقيف شخصين في فاس للتورط محاولة الضرب والجرح المفضي للموت

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهما كانا قد استعملا العنف أثناء محاولتهما سرقة شخص يعيش بدوره حالة التشرد بحي الأطلس بمدينة فاس، مما تسبب في إصابة الضحية بجروح مميتة بواسطة أداة حادة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويتيهما وتوقيفهما بعد مرور وقت وجيز عن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.