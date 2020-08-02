بني ملال.. إقفال محطة استراحة ومقهى بعد تسجيل إصابات بكورونا وسط المدينة

أكدت التحاليل المخبرية اليوم السبت، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بإقليم بني ملال، ليتصدر الإقليم بذلك إجمالي الإصابات بالجهة، والتي بلغ عددها 75 إصابة مؤكدة.

وحسب المديرية الجهوية للصحة ببني ملال، فقد أظهرت التحاليل المخبرية تسجيل 5 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا، من مخالطي الحالات المصابة التي تم إكتشافها أمس الجمعة، ليرتفع عدد الحالات التي تتلقى العالج الى 48 حالة بجناح كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي ببني ملال.

وتعود الإصابات المسجلة الى 4 نساء ورجل، منها 3 قاصرين، حيث تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و17 سنة، وراشدين بحي أولاد اضريض، بينما سجلت الإصابات الأخرى بأحياء الحي الصناعي وحي الدشيرة وإقامة الوردة.

هذا وقد عملت السلطات المحلية، على إقفال محطة استراحة بشارع محمد الخامس، وسط المدينة وإغلاق مقهى بشكل مؤقت بعد تسجيل إصابات بكورونا داخلها.