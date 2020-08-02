كشف المعاون السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” حسين الخليل، لأول مرة عن هدية روسية إلى حسن نصر الله بعد انتهاء حرب يوليوز 2006 أمام إسرائيل.
وقال خليل، في حديث تلفزيوني على قناة “المنار”: “بعد الحرب بأيام قليلة قدم الروس عربونا رمزيا عبارة عن هدية للسيد نصر الله جراء سعادتهم من تجربة صاروخ الكورنيت الناجحة في الميدان العملي في حرب يوليوز”.
ولفت إلى أن قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني كان أساسيا ولم يفارق وكان يتابع الحرب من داخل لبنان ومن الميدان وكذلك الشهيد العميد السوري محمد سليمان الذي اغتاله الإسرائيليون كان له الدور الكبير في تسهيل الإمدادات”.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله يكشف عن تلقيه هدية من الروس بعد نجاح صواريخهم في حرب سابقة مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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