شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: الإعصار «إساياس» يضعف إلى عاصفة ولكن والان نبدء بالتفاصيل

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أمس السبت، ‭‭ ‬‬إن قوة الإعصار إساياس ضعفت إلى مستوى عاصفة استوائية، لكن من المتوقع أن تتحول إلى إعصار خلال الليل وهي تقترب من الساحل الجنوبي الشرقي لولاية فلوريدا.

وأضاف المركز أنه جرى رصد إساياس على بعد 185 كيلومترا جنوب شرقي فورت لودرديل بولاية فلوريدا، مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 70 ميلا في الساعة.