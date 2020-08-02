شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه التصعيد بالقدس والان نبدء بالتفاصيل
كما أدانت في بيان صحفي أمس، بشدة تصريحات رئيس بلدية الاحتلال موشيه لييؤن بالاستمرار في مشاريع تهويد المدينة المقدسة.
وقالت إن إعلان بلدية الاحتلال عن إطلاق خطة تهويدية جديدة في شرق المدينة، هو حلقة في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المدينة المقدسة، ويأتي في سياق محاولات تكريس ضم المدينة وأسرلتها وتغيير واقعها وتشويه تاريخها وهويتها، وفصلها عن محيطها الفلسطيني.
وحملت المحتل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات وتداعياتها، وترى أنه جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على القدس والوجود الوطني والإنساني الفلسطيني فيها، التي تجري وتتصاعد تحت مظلة قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصفقته المشؤومة.
وطالبت الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها الاستيطان، وصولا لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها.
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