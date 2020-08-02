شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماليزيا تبدأ في تطبيق الارتداء الإجباري للكمامة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020 بدأت ماليزيا السبت في تطبيق ارتداء الكمامات بشكل إجباري في جميع أنحاء البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا، مع فرض غرامة تصل إلى ألف رينجيت (235 دولاراً) على كل من يخالف القرار. ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، فإن إندونيسيا سجلت حتى الآن نحو 9 آلاف إصابة بكورونا توفي منها 125 حالة. وأعلنت السلطات الجمعة 12 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، علما بأن عدد المصابين النشطين في الوقت الحالي يبلغ نحو 200 حالة.





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