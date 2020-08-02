البرلمان العربي: تشغيل المحطة النووية الإماراتية أبلغ رد على التهديدات التركية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي أن تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية، يعد إنجازاً نوعياً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة كما يجسد الحلم العربي المنشود لتكون هذه الأمة صاحبة ريادة وتفوق وتميز في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية. وهنأ رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم دولة الإمارات رئيساً وحكومة وبرلماناً وشعباً بإعلان نجاح تشغيل أول مفاعل سلمى لتوليد الطاقة النووية سلمياً، وقال "نبارك هذا الإنجاز النوعي لدخول الدول العربية مسار الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية". وأضاف، أن إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم نجاح تشغيل أول مفاعل سلمي لتوليد الطاقة النووية، هو أبلغ رد على التهديدات العدوانية التي أطلقها وزير الدفاع التركي ضد دولة الإمارات العربية المتحدة". وأكد تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع دولة الإمارات ضد أي تهديدات تمس سيادتها وأمنها واستقرارها.

