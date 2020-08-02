مصر تعترض على قيام سفينة تركية بعملية مسح بمنطقتها الاقتصادية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، اليوم السبت، عن اعتراض مصر على قيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح سيزمى فى الفترة من 21 يوليو (تموز) إلى 1 أغسطس (آب) في المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية. وأكد المتحدث، أن ذلك الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي، بل يشكل انتهاكاً واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، مشدداً على أن مصر لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل، وفقاً لما ذكرته صحيفة "اليوم السابع" اليوم السبت. ونوه المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أن جمهورية مصر العربية قد أودعت إعلاناً لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها فى المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 11 يوليو (تموز) 1983.

