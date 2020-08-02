السودان يرحب بتصريحات بومبيو لرفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

رحب مجلس الوزراء الانتقالي بالسودان بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمام لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس يوم الخميس الماضي والتي أعاد فيها تأكيد رغبة الإدارة الأمريكية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وثمن مجلس الوزراء دعوة وزير الخارجية الأمريكي لدعم فرصة التحول الديمقراطي في السودان وبناء دولة ديمقراطية، الأمر الذي يؤدي إلى بروز فرص مماثلة على المستوى الإقليمي، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة الأنباء السودانية (سونا). وأشاد المجلس بدور لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي والسيناتور كريس كونز لحثهما الإدارة الأمريكية على تقديم الدعم للحكومة المدنية واقتناص هذه الفرصة للتقدم بالعلاقات الثنائية للأمام. وأكد استعداده لمواصلة العمل مع الإدارة الأمريكية في شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والدخول في علاقة شراكة تفيد البلدين. فيما جدد رئيس الوزراء الانتقالي، الدكتور عبد الله حمدوك التزام الحكومة السودانية بمواصلة الجهود مع كل الأصدقاء في الولايات المتحدة وخارجها لإغلاق هذا الملف وإعادة استيعاب السودان بالكامل في المجموعة الدولية. كانت الولايات المتحدة قد أدرجت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993.

