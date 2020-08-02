شومر: الديمقراطيون "لم يقتربوا بعد" من اتفاق مع البيت الأبيض حول مخصصات كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020 قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر للصحفيين اليوم السبت، إن قيادات الحزب الديمقراطي في الكونغرس "لم يقتربوا بعد" من التوصل لاتفاق مع البيت الأبيض لضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد الأمريكي لتخفيف الخسائر الفادحة الناجمة عن جائحة كورونا. وقال شومر، "كان ذلك أطول لقاء يجمعنا، وكان مثمراً أكثر من أي من الاجتماعات الأخرى... وهناك الكثير من القضايا التي لا تزال عالقة إلى حد كبير". وأدلى شومر بهذه التصريحات بعد أن أنهى مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لقاء استمر ثلاث ساعات وجمعهما مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز في مبنى الكونغرس اليوم السبت. ولم يتمكن الكونغرس منذ عدة أشهر من التوصل إلى اتفاق حول جولة جديدة من المعونات الاقتصادية لمواجهة وباء أودى بحياة أكثر من 150 ألف أمريكي وأدى إلى أسوأ انهيار اقتصادي تشهده البلاد منذ الكساد العظيم. وفي اجتماع عقد في الكونغرس مساء الخميس بين كبار المسؤولين في البيت الأبيض وزعماء في الحزب الديمقراطي، تركزت المفاوضات على تمديد فترة تقديم الإعانة الأسبوعية وقدرها 600 دولار كمستحقات بطالة تقدمها الحكومة الاتحادية للأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة الصحية إلى جانب بدلات البطالة التي تقدمها الولايات. وأقر مجلس النواب في مايو (أيار) اتفاقاً بقيمة ثلاثة تريليون دولار تخصص لمجموعة واسعة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، بما في ذلك تخصيص المزيد من الأموال للفحوصات، والانتخابات ودعم حكومات الولايات والحكومات المحلية التي تعاني من ضائقة مالية.





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