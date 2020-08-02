شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تسجل 19 وفاة و996 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 996 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 231869، حسبما أفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء. وقالت وزارة الصحة التركية في بيان السبت، إنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، لترتفع المحصلة إلى 5710 وفيات. وأشارت الوزارة إلى تماثل 981 حالة للشفاء، لترتفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا إلى 215516.





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