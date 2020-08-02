مصر تسجل 29 وفاة و238 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية السبت، عن تسجيل 238 حالة إصابة جديدة و29 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 94316 حالة من ضمنهم 41137 حالة تم شفاؤها، و4834 حالة وفاة. وأشارت الوزارة إلى خروج 1499 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41137 حالة حتى اليوم.

