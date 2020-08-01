ثاني أيام العيد.. عشريني ينهي حياة ابن عمه بطريقة بشعة ضواحي خنيفرة

اهتزت جماعة لفباب في إقليم خنيفرة، اليوم السبت، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب على يد ابن عمه بدوار ايت توالة بمنطقة تغرمين.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن خلافا عائليا بين الهالك وابن عمه تطور إلى جريمة قتل بشعة، بعدما وجه له طعنة قاتلة بواسطة سكين على مستوى البطن، أسقطته مدرجا في دمائه حيث لقي مصرعه بعين المكان.

وأضاف المصدر ذاته، أن مكان الحادث عرف استنفارا لمختلف السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا حول الحادث، فيما تم توقيف المشتبه فيه وشقيقه ووضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية.

ووضعت جثة الهالك في مستودع الأموات، في المستشفى الجهوي في بني ملال، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.