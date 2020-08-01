شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تشيد بالنجاح المتميز لخطة حج هذا العام والان مع التفاصيل

السبت 1 أغسطس 2020 أشادت رابطة العالم الإسلامي بالنجاح المتميز لخطة حج هذا العام والتي تعاملت بكفاءة عالية مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا حيث كان الحرص على إقامة الشعيرة مع المحافظة التامة على أعلى معايير السلامة الصحية بين الحجاج.

Advertisements وأكدت الرابطة في تصريح أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن العالم الإسلامي ثمن عالياً التوجيهات الحكيمة لتنظيم حج هذا العام، مشيراً إلى أن الرابطة تلقت تنويه مفتي وعلماء العالم الإسلامي بالخدمات الجليلة المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده

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