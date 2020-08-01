- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تشيد بالنجاح المتميز لخطة حج هذا العام والان مع التفاصيل
السبت 1 أغسطس 2020
أشادت رابطة العالم الإسلامي بالنجاح المتميز لخطة حج هذا العام والتي تعاملت بكفاءة عالية مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا حيث كان الحرص على إقامة الشعيرة مع المحافظة التامة على أعلى معايير السلامة الصحية بين الحجاج.
وأكدت الرابطة في تصريح أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن العالم الإسلامي ثمن عالياً التوجيهات الحكيمة لتنظيم حج هذا العام، مشيراً إلى أن الرابطة تلقت تنويه مفتي وعلماء العالم الإسلامي بالخدمات الجليلة المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة العالم الإسلامي تشيد بالنجاح المتميز لخطة حج هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.